Мартин Скорсезе ще почете папа Франциск с документален филм

Световноизвестният холивудски режисьор Мартин Скорсезе ще бъде продуцент на нов документален филм, който ще включва последното интервю на покойния папа Франциск, заснето преди смъртта му. Лентата, озаглавена „Алдеас – Една нова история“, е съвместна продукция с Aldeas Scholas Films – филмовото подразделение на международната неправителствена организация Scholas Occurrentes, основана от папа Франциск през 2013 г. с фокус върху младежта по света, съобщи CNN.

Документалният филм ще разказва историята на едноименната кино програма „Aldeas“, чрез която се създават късометражни филми, отразяващи страстта на Франциск към изграждането на общности и убеждението му, че творчеството не е просто форма на себеизразяване, а път към надежда и трансформация, както се посочва в официалното прессъобщение.

Проектът ще включва работилници в различни точки по света, където местни общности ще създават сценарии и ще снимат филми, представящи техните уникални идентичности, култури и ценности. Кадри зад кулисите ще бъдат вплетени с непоказвани до момента разговори между папа Франциск и Мартин Скорсезе, създавайки дълбоко лично и културно наситено преживяване.

В интервю, дадено преди смъртта си по-рано този месец на 88-годишна възраст, папа Франциск споделя за проекта:

„Aлдеас е изключително поетичен и градивен проект, защото достига до корените на човешкия живот – на социалността, на конфликтите... до същността на житейския път.“

От своя страна, носителят на „Оскар“ Мартин Скорсезе подчертава:

„Повече от всякога е необходимо да разговаряме помежду си и да се изслушваме, особено в културно разнообразен контекст. Един от най-добрите начини да постигнем това е чрез споделяне на лични истории. Това ни помага да разберем и ценим как всеки от нас вижда света.“

''ALDEAS—A NEW STORY' IS THE FINAL DREAM OF POPE FRANCIS'



Award-winning filmmaker Martin Scorsese is set to produce "Aldeas — A New Story", a feature-length documentary and global cultural initiative developed by Scholas Occurrentes, an international educational movement founded… pic.twitter.com/rJP02I9O6C