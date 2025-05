Кайли Дженър изрева от болка след Met Gala заради залепени обувки (ВИДЕО)

На тазгодишната Met Gala, проведена на 5 май в Ню Йорк, Кайли Дженър доказа, че няма да се откаже от блясъка, дори ако това означава да се „залепи“ за обувките си. 27-годишната магнатка в козметичната индустрия и създателка на бранда Kylie Cosmetics се появи на червения килим с изключително стилна и провокативна рокля от Ferragamo, проектирана от креативния директор на марката — Максимилиан Дейвис.

Горната част на роклята беше изградена от прозрачен корсет и вълнени чашки с класическа кройка „рибена кост“, които преминаваха в дълга пола с висока цепка, разкриваща краката ѝ. Визията ѝ бе допълнена с черен лъскав шлейф, която се влачеше по стълбите зад нея, брошка във формата на цвете, обсипана с диаманти, бижута от Lorraine Schwartz, тънки опера ръкавици и гладко прибрана коса на кок. Дженър заложи на класически грим в типичния за нея "нюд" стил.

Но макар да изглеждаше сякаш владее червения килим с абсолютна лекота, реалността зад кулисите беше доста по-различна — и болезнена.

След събитието Кайли сподели в Instagram Story видео, в което се вижда как седи на пода, докато екипът ѝ отчаяно се опитва да свали черните ѝ остри токчета. Оказва се, че е следвала съвет от самия Дейвис: „Макс ми каза да си залепя краката за обувките“, разказва Дженър. „И сега съм залепена!“

Crying at Kylie Jenner getting her feet stuck in her shoes after the met gala 😭 pic.twitter.com/5gjyclREdq