Бил Гейтс обеща да дари 200 млрд. дoлара до 2045 г.

Бил Гейтс обеща да дари 200 млрд. д. чрез благотворителната си фондация до 2045 г., като същевременно отправи остри критики към Илон Мъск, обвинавайки го, че "убива най-бедните деца в света" чрез огромните съкращения в бюджета на САЩ за чуждестранна помощ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Милиардерът и съосновател на "Майкрософт" (Microsoft) заяви, че ускорява плановете си да раздаде по-голямата част от богатството си, както и че ще закрие фондацията на 31 декември 2045 година - по-рано от планираното досега. 69-годишният Гейтс изрази надежда парите да помогнат за изкореняване на болести като полиомиелит и малария, да се сложи край на предотвратимата смърт на жени и деца, както и за намаляване на световната бедност.

Bill Gates, the billionaire co-founder of Microsoft, pledged to give away $200 billion via his charitable foundation by 2045, speeding up his plans to divest almost all of his fortune https://t.co/nN6uECODap pic.twitter.com/ABfkgumNdq