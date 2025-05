Синът на Арнолд Шварценегер говори за тежката битка с килограмите: Опитах всичко

Кристофър Шварценегер, син на Арнолд Шварценегер и Мария Шрайвър, проговори открито за впечатляващата си физическа трансформация, отбелязвайки, че процесът е отнел повече от пет години, пише People.

На 10 май, по време на Първия „Beacher Vitality Happy & Healthy Summit“ в Лос Анджелис, 27-годишният Кристофър разказа за своята битка с килограмите и дългия път към по-здравословен начин на живот. В панелна дискусия с майка си Мария Шрайвър, певицата Кели Озбърн и водещия Джеф Бийчър, той сподели:

„Започнах през 2019 година, когато живеех в Австралия. Бях на голямо пътешествие и осъзнах колко много теглото ми пречи да се наслаждавам на ежедневните дейности.“

Кристофър си спомни как една мечта — да скочи с парашут — останала неосъществена заради ограниченията, които килограмите му налагали. „Исках да скоча с парашут. A моите приятели ми отговориха: 'Няма шанс.' И тогава разбрах, че не мога да го направя,“ разказа той.

Според Кристофър борбата с наднорменото тегло датира още от ученическите му години, когато носел специално подготвени здравословни обеди на училище. „Опитвах какво ли не — дори ползвах фирми за доставка на здравословна храна още в гимназията,“ сподели той.

Завършилият Университета в Мичиган Кристофър подчерта, че промяната не е настъпила за една нощ, а е изисквала много опити и грешки. „Дори и сега, когато гледам снимки 'преди и след', не се чувствам като завършена версия на себе си,“ признава той.

Миналия месец феновете забелязаха забележителната му трансформация, когато Кристофър беше заснет на вечеря в Западен Холивуд заедно с брат си Патрик Шварценегер, облечен в елегантна тъмносиня риза и бежови панталони.

Една от големите промени в режима му настъпила по време на Великия пост, когато решил да се откаже от консумацията на хляб — решение, което му помогнало да свали близо 14 килограма само за по-малко от два месеца.

„Отказах се от хляба за Великия пост,“ разказа той. „Като добро католическо момче си казах: 'Щом съм взел това решение, няма да го наруша.' И успях.“

Макар досега да е бил сравнително дискретен относно фитнес пътя си, през 2021 г. по-големият му брат Патрик публично го похвали в изтрита вече публикация в Instagram, отбелязвайки:

„Гордея се с теб. Нова работа, страхотен в залата, съвсем нов човек. Нямам търпение да видя какво ще ти донесе тази година.“