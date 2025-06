Шокиращи разкрития за умишлена катастрофа на „Титан“. Шефът на OceanGate искал да умре при останките на Титаник

Нови разкрития хвърлят мрачна сянка върху трагичната катастрофа с подводницата Titan, случила се през 2023 г., при която загинаха петима души, сред тях и изпълнителният директор на OceanGate – Стоктън Ръш. Според нова книга, Ръш е бил обсебен от идеята да стане част от легендата на Титаник – дори това да означава да умре в дълбините на океана, пише Mirror.

В книгата Submersed: Wonder, Obsession, and Murder in the World of Amateur Submarines, журналистът Матю Гавин Франк публикува сензационно интервю с Карл Стенли – експерт по подводни апарати и близък приятел на Ръш. Той твърди, че мегаломанията на Ръш го е тласкала към смъртоносни решения:

„Егото на Ръш беше толкова голямо, че беше готов да умре и да убие, за да бъде ключова фигура в тази история,“ споделя Стенли.

Стенли дори стига по-далеч, твърдейки, че предприемачът е бил самоубийствено решен да се превърне в част от митологията на най-известния корабокрушен кораб в историята:

„Той искаше да умре точно там – при останките от Титаник. Колкото по-зрелищно, толкова по-добре. Не просто уби четирима богати хора, докато прибира милиони – той ги направи част от легендата.“

Дванадесет дни след като "Титан" се взриви в дълбините на Северния Атлантик, Стенли се свързва с Франк по WhatsApp с шокиращо твърдение: Ръш е знаел какво ще се случи.

По думите му, подводницата никога не е била предназначена да се върне обратно. Вместо това, Ръш целенасочено е проектирал фаталното пътуване, за да затвърди мястото си в историята.

„Беше добър инженер“, казва Стенли. „Но си постави нов стандарт – да изчезнеш със зрелищен взрив.“

Стенли твърди още, че името на подводницата – Титан – не е случайно. То е препратка към фикционалния кораб от новелата Futility (1898), написана от Морган Робъртсън, в която кораб на име "Титан" потъва след сблъсък с айсберг — зловещо подобие на реалната съдба на Титаник. По думите на Стенли, изборът е умишлен — част от стратегията на Ръш да се впише в легендата.

Стенли не пести и още едно зловещо обвинение – според него Ръш е проектирал "Титан" като „капан за милиардери“. Попитан дали наистина вярва, че подводницата е създадена с цел да убие всички на борда, той е категоричен:

„Знам, че точно това се случи.“

Стенли сам се е спускал с "Титан" още през 2019 г. по време на тестово гмуркане до дълбочина от 12 336 фута – ниво, сравнимо с дълбочината на останките на Титаник. Тогава той чува зловещи, "като изстрели" звуци, повтарящи се на всеки три-четири минути, които според него са знак за деформации на корпуса под налягане.

„Звуците, които чухме, изглеждаха като резултат от структурен дефект, който се сриваше под огромния натиск,“ предупреждава той в писмо до Ръш. „Фактът, че не спираха, говори, че корпусът започва да се разпада.“

Той настоява Ръш да прекрати всякакви нови гмуркания с платени пасажери, докато проблемите не бъдат решени. Предупреждението му завършва с мрачна прогноза:

„Най-лошият сценарий при отлагане е разочаровани клиенти и финансови затруднения. Но ако продължиш – ще стане нещо много по-страшно.“

Ръш обаче отговаря остро:

„Оценявам съветите ти по много въпроси, но не и по оценка на въглеродните корпуси под налягане… Надявам се, че ще помислиш два пъти, преди да изразяваш мнение за нещо, в което не си напълно компетентен.“

Четири години по-късно се сбъдва най-лошото.