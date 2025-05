Каси Вентура се е борила с десетки здравословни проблеми заради партитата на Пи Диди

Поп звездата Касандра „Каси“ Вентура шокира съдебната зала по време на втория ден от показанията си в процеса срещу бившия си партньор и музикален магнат Шон „Диди“ Комбс. В емоционално и болезнено искрено свидетелство, певицата разкри как т.нар. „Freak-Off“ сексуални сесии, организирани от Комбс, са оставили трайни здравословни и психически последици.

По време на изслушването във федералния съд в Манхатън, прокурор Емили Джонсън попита 38-годишната Вентура за медицинските проблеми, причинени от участието ѝ в тези сексуални практики. Отговорът беше ясен: „Имах сериозни стомашни и гастроинтестинални проблеми, вследствие на употребата на наркотици“, каза тя.

Каси, която в момента е бременна с третото си дете от съпруга си Алекс Файн, сподели още, че редовно е приемала екстази, марихуана, кетамин, GHB (известен и като „драг за изнасилване“) и халюциногенни гъби, за да понесе психически преживяното. „Нямаше как да го направя трезва. Това бяха емоционално празни сексуални актове с непознати, с които не исках да имам контакт“, заяви певицата.

Каси описа сексуалните сесии като интензивни и чести, което довело до постоянни инфекции на пикочните пътища. „Правех 'Freak-Off', докато бях с инфекция. Дори соковете от червена боровинка и хапчетата вече не ми помагаха. Беше пълен ад“, каза тя пред съда.

„Болката беше ужасна. Изпитвах парене и дискомфорт, каквито не мога да опиша. Не го препоръчвам на никого“, добави певицата, опитвайки да внесе ирония в един от малкото по-леки моменти от тежките разкрития.

Тя също така сподели, че получавала рани по езика, причинени от контакт с различни субстанции, масла и лубриканти, използвани по време на сесиите.

Вентура разказа, че Комбс я карал да използва прякора на дядо му, докато говори с него, и дори описва ужасяващ момент, в който ескортка и самият Пи Диди уринирали в устата ѝ, предизвиквайки задушаване.

Певицата твърди, че възстановяването ѝ след всяка подобна сесия отнемало дни поради дехидратация, изтощение и употреба на вещества. Понякога сесиите продължавали четири или повече дни, включително по време на месечния ѝ цикъл.

Съдът беше запознат и с текстови съобщения между Комбс и Каси, в които той ѝ пише: „Трябва да отидеш на лекар“. Певицата обаче твърди, че често поемала вината върху себе си и не разбирала защо Комбс се извинява за нещо, което се е случвало многократно.

„Той знаеше какво ми причинява. И въпреки това продължаваше“, каза тя.

Свидетелствата на Вентура са от решаващо значение в делото срещу Шон Комбс, който е обвинен в трафик на хора, склоняване към проституция и участие в престъпна мрежа. Година преди съдебния процес, Каси заведе гражданско дело за изнасилване, което беше уредено извън съда само дни след завеждането му.

Показанията ѝ сега обаче са част от федералното наказателно дело, в което Диди е изправен пред много по-сериозни обвинения, включително такива с потенциал за дългогодишен затвор.

Към делото беше приложено и пълно видео от охранителна камера, показващо как през 2016 г. Комбс бие Вентура в хотел, което добавя тежест към обвиненията в домашно насилие и дългогодишен контрол над жертвата.

😱New York Federal agents released the extremely graphic video showed Diddy drag his ex-girlfriend Cassie across the hotel hallway floor in Los Angeles



Cassie Ventura testified for more than two days about her abusive relationship with Sean "Diddy" Combs, including graphic and… pic.twitter.com/oGxlmtL0Q4