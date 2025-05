Личното състояние на крал Чарлз нарасна с 30 милиона паунда и достигна впечатляващите 640 милиона

Британският монарх крал Чарлз III увеличи значително личното си богатство през последната година, като то е нараснало с £30 милиона и вече възлиза на £640 милиона, сочи новото издание на класацията The Sunday Times Rich List.

С този ръст в състоянието си, 76-годишният крал изравнява богатството на бившия министър-председател Риши Сунак и съпругата му Акшата Мърти, които досега оглавяваха класацията сред най-богатите политически фигури във Великобритания.

Монархът вече заема 238-о място в списъка на 350-те най-богати личности и семейства в Обединеното кралство, което бележи изкачване с 20 позиции спрямо миналогодишното му класиране (258-о място през 2024 г.).

Според изчисленията на The Sunday Times, личното богатство на крал Чарлз сега надхвърля това на Дейвид и Виктория Бекъм, оценено на £500 милиона, с цели £140 милиона разлика.

King as rich as Sunak and wife as Charles’s personal wealth jumps £30m to £640m https://t.co/jvbl3lPjEI pic.twitter.com/RWuhCBtBIr