Наоми Уотс ще играе първата дама Джаки Кенеди в "Американска любовна история"

Най-новото предизвикателство пред Наоми Уотс е ролята на Джаки Кенеди, първа дама, модна икона и една жена, която сякаш променя времето, в което живее.

Уотс участва в новия проект на Райън Мърфи, след като от екипа са прослушали близо хиляда актьори за ролята на Джаки за „Американска любовна история“, пише tialoto.bg.

В новата антологична поредица на FX участват още Пол Кели като Джон Ф. Кенеди-младши и Сара Пиджън като Каролин Бесет. Новината съобщи журналистът Евън Рос Кац на 13 май.

„Американска любовна история“ ще се съсредоточи върху бурната романтика между Джон Ф. Кенеди-младши – син на президента Джон Кенеди и модната журналистка Бесет, която се среща с Джон през 1992 г., когато работи за Calvin Klein.

След двегодишно ухажване Джон и Каролин се женят през септември 1996 г. на частна церемония на остров Къмбърланд, Джорджия, в присъствието на няколко членове на известното семейство Кенеди.

Три години по-късно, на 16 юли 1999 г., двойката умира в самолетна катастрофа в малък самолет, пилотиран от самия Джон Ф. Кенеди-младши.

Предстоящата поредица ще бъде поредното събиране на Уотс и Мърфи, които са работили заедно по Feud: Capote Vs. The Swans, The Watcher и по правната драма All’s Fair.

Feud дори изобразява друг член на разширеното семейство на Кенеди – по-малката сестра на Джаки, Лий Радзивил, изиграна от Калиста Флокхарт.

Според информация на списание People, търсенето на актьор, който би могъл да въплъти истинския плейбой и сърцеразбивач Джон Ф. Кенеди-младши, е било трудно и кастинг екипът е решил да избере по-малко известно име, за да изиграе мъжа, обявен за най-сексапилния на планетата за 1988 г.

Пол Кели е сравнително нов в света на Холивуд с предишен опит в театъра и като модел. Според Евън Рос Кац, той побеждава близо хиляда актьори за ролята на наследника на Кенеди.

Съпругата на Кенеди ще бъде изиграна от Сара Пиджън, номинирана за „Тони“ за работата си в бродуейския мюзикъл Stereophonic. 28-годишната актриса е участвала в стрийминг сериалите The Wilds и Tiny Beautiful Things, както и в продължението на „Знам какво направи миналото лято“.

Романсът на Кенеди с Бесет е документиран в биографията от 2024 г. „Имало едно време: Завладяващият живот на Каролин Бесет-Кенеди“ на Елизабет Белър. В ексклузивен откъс, споделен със списание People, авторът пише как основната пречка в ранната връзка на двойката е сдържаността на Кенеди да запознае Бесет с майка си.

Говорейки с изданието преди представянето на книгата през 2024 г., Белър каза, че по това време Джон може да е бил зает с пускането на политическото си списание George.

„Мисля, че в онзи момент му беше трудно да приеме нещо друго освен работата си твърде сериозно. Ако Каролин срещнеше Джаки, мисля, че той знаеше, че това ще се превърне в собствен живот. И може би той не беше съвсем готов за това.

Знам, че той наистина съжаляваше. Това е едно от нещата, които той каза на няколко приятели, едно от основните му съжаления беше, че не ги запозна.“