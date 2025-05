Дензъл Уошингтън се скара с фотограф в Кан (ВИДЕО)

Холивудската звезда Дензъл Уошингтън имаше напрегнат разговор с фотограф, преди да получи изненадваща почетна награда на филмовия фестивал в Кан.

70-годишният Уошингтън беше на фестивала за първи път за премиерата на най-новия си филм с нюйоркския режисьор Спайк Лий, „Highest 2 Lowest“.

Двукратният носител на „Оскар“ получи почетната „Златна палма“ преди прожекцията, на която сред VIP гостите бяха и съучастникът му в филма A$AP Rocky и партньорката му Риана.

„Това е пълна изненада. Много съм развълнуван“, каза Уошингтън пред АФП, предава БГНЕС.

По-рано ветеранът изглеждаше раздразнен от фотограф на червения килим.

