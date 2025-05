Дженифър Лопес се озова в съда заради собствени снимки

Дженифър Лопес е изправена пред съдебен иск за нарушаване на авторски права, след като публикува в социалните мрежи свои папарашки снимки, направени в навечерието на наградите „Златен глобус“ 2025.

Делата са заведени от фотографа Едуин Бланко и водещата фотоагенция BackGrid USA, които твърдят, че са съсобственици на въпросните изображения. Кадрите са заснети около партито на Amazon MGM Studios x Vanity Fair, провело се в престижния Bar Marmont в Лос Анджелис — събитие, което привлече вниманието на модния и шоубизнес елит в нощта преди церемонията.

Според ищеца, Дженифър Лопес е публикувала снимките в профилите си в Instagram и X (бивш Twitter) на следващия ден, без да е получила предварително разрешение. Това, според адвоката на Бланко и BackGrid — Питър Перковски, представлява търговска употреба с цел самореклама, тъй като постовете са акцентирали върху дизайнерите на облеклото и бижутата на звездата. Това автоматично е активирало верижна реакция: модни брандове, фен страници и стилисти препубликували изображенията, използвайки ги за собствени промоционални цели.

„Неоторизираното използване на изображенията от страна на Лопес е ясно насочено към изграждането и поддържането на личната ѝ марка. Това е умишлена стъпка за популяризиране на нейните модни връзки и партньорства“, коментира Перковски пред Billboard.

Адвокатът твърди, че страните са провели продуктивни разговори и са постигнали устна договорка за финансово обезщетение, но от страна на Лопес не е последвала никаква официална стъпка – нито подписан договор, нито извършено плащане.

Не е първият път, в който Лопес попада под ударите на закона заради авторски права. През 2019 г. тя бе съдена за споделяне на папарашка снимка с тогавашния си партньор Алекс Родригес. Делото бе прекратено през 2020 г., но според настоящите обвинители именно този предишен опит е трябвало да послужи като предупреждение за легалните последици от публикуване на изображения без лиценз.

„Въпреки предишното дело, госпожа Лопес очевидно продължава да проявява пренебрежение към авторските права, демонстрирайки модел на поведение, който подкопава труда на създателите на съдържание“, се казва в съдебната жалба.

BackGrid и Бланко настояват, че действията на Лопес представляват умишлено нарушение на Закона за авторските права на САЩ, което може да доведе до санкции в размер на до 150 000 долара на снимка.

