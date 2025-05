Ариана Гранде получава нови смъртни заплахи от ИДИЛ

Поп звездата Ариана Гранде е изправена пред нови смъртни заплахи от екстремисти на ИДИЛ, докато се подготвя да се завърне в Манчестър за първи път след трагичния бомбен атентат на нейния концерт през 2017 г., който отне живота на 22 души и рани над 130 други, пише woman.bg.

Според RadarOnline, в шифровани съобщения в Telegram - платформа, често използвана от екстремистки групи - са се появили заплахи, една от които зловещо заявява: "Тя трябва да умре". Гранде е обявена като главен изпълнител на Manchester Pride в неделя, 25 август, което бележи първото ѝ изпълнение в града след благотворителния концерт, който организира след атаката от 2017 г.

