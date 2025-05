Ким Кардашиян се дипломира, вече е юрист (СНИМКИ)

Ким Кардашиян официално се дипломира и вече е юрист. Риалити звездата отбеляза завършването си по право след шест години обучение с емоционална частна церемония в присъствието на най-близките си.

„Всички вие бяхте с мен по този път,“ заяви 44-годишната Кардашиян в речта си по време на церемонията, организирана от семейството и близки приятели. Поводът беше скромен, но наситен с емоции, като в центъра на вниманието стоеше именно дългогодишната ѝ отдаденост към каузата на правосъдието.

Ким споделя, че желанието ѝ да учи право се заражда преди шест години, след като попада на видео в Twitter, което я оставя „безмълвна“ и я провокира да търси отговори чрез закона.

Облечена стилно в сив пуловер, кожена пола, черни чорапогащи и бели токчета, Кардашиян сияеше в един от най-важните дни в живота си. В друго видео, тя се усмихва, докато слага светлокафява абсолвентска шапка, а един от менторите ѝ я нарича „най-вдъхновяващият пример“ в програмата.

„Преди шест години Ким Кардашиян влезе в тази програма без никаква юридическа подготовка – само с яростно желание да се бори за справедливост. Без университетски лекции, без академични привилегии – само решителност,“ казва менторът.

Кардашиян е отделяла по 18 часа седмично, 48 седмици в годината, в продължение на шест последователни години — общо 5184 часа юридическо обучение. И всичко това — докато отглежда четири деца, управлява многомилионен бизнес, снима телевизионни предавания и посещава съдебни заседания, за да защитава други хора.

Според Us Weekly, церемонията е била пълна изненада за Кардашиян. Тя била поканена на „обикновен семеен брънч“, без да подозира, че я очаква тържество в нейна чест. „Всички около нея са изключително горди и развълнувани. Дори менторите ѝ бяха част от изненадата, а тя нямаше никаква представа,“ разкри източник пред медията.

From reality TV to the courtroom! 🎓⚖️ Kim Kardashian has officially graduated from law school after six years of hustle. 💼🔥 #TheJamSession #HBRInteractions pic.twitter.com/gFsCuIDTY4