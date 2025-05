Дейвид Духовни се ожени за 30-години по-младата си приятелка

Холивудският актьор Дейвид Духовни официално е казал „да“ на своята партньорка Моник Пендълбъри, потвърждава Us Weekly. След близо шест години заедно, 64-годишният актьор и 31-годишната Пендълбъри тайно са сключили брак. Спекулациите започнаха, след като двамата бяха забелязани в Малибу на 20 май с халки на безименните си пръсти.

Двойката започва връзката си през 2017 г., но през годините рядко са се появявали публично заедно. Сред редките публички появи са разходка из Ню Йорк през септември 2024 г., посещение на мач на „Лос Анджелис Лейкърс“ през януари същата година, както и участие на премиерата на филма на Духовни в Netflix — You People — през 2023 г.

Преди брака си с Пендълбъри, Духовни беше женен за актрисата Теа Леони от 1997 до 2014 г. Въпреки временната раздяла през 2008 г., двамата запазиха добри отношения и заедно отгледаха двете си деца — дъщеря им Уест (на 26 години) и сина им Кид (на 22 години).

„Дейвид ми подари двата най-големи дара на тази планета,“ сподели Леони пред Parade през 2014 г. „Не знам как бих могла някога да го мразя. Винаги сме се обичали и обожаваме тези деца. Знаем, че нещата могат да станат болезнени, имали сме трудни моменти. Но децата са твърде важни и той мисли по същия начин — знам го. Той е добър човек.“

Духовни също е изразявал уважението и благодарността си към бившата си съпруга, подчертавайки, че между тях винаги ще има връзка и подкрепа.

