Том Круз не подкрепи Ана де Армас на премиерата на "Джон Уик: Балерина"

Ана де Армас крачи уверено по червения килим, но един човек липсваше от бляскавата премиера на новия ѝ филм Ballerina от вселената на Джон Уик — Том Круз. Въпреки усилените опити да запазят отношенията си далеч от светлината на прожекторите, слуховете за романтика между двамата набират сила още от февруари. Този път обаче Ана се появи без своя предполагаем партньор.

На събитието, провело се в сърцето на Лондон – Лестър Скуеър, 37-годишната кубинска актриса беше в компанията на не по-малко известния си колега Киану Рийвс. Двамата позираха за медиите преди премиерата, като Ана привлече всички погледи с ослепителна сребриста рокля с изрязано деколте, а Киану остана верен на стила си – елегантен тъмносив костюм от туид, комбиниран с синя риза и вратовръзка на райе.

По-късно същата вечер Ана бе заснета в уютна компания с друга звезда – Педро Паскал, известен от The Last Of Us. Двамата изглеждаха напълно в свои води, смеейки се и разговаряйки оживено.

На фона на слуховете за връзката ѝ с Том Круз, самият актьор не само че не присъства на премиерата, но и най-сетне коментира проекта ѝ. На събитие, посветено на "Мисията невъзможна", 62-годишният Круз заяви: „Гледах филма [Ballerina], просто е страхотен… напълно в духа на света на Джон Уик, ще ви хареса.“ Той не спести и похвали за Ана: „Изключителен талант, драматична актриса с комедийна нотка, бързо схваща. Просто е невероятна.“

Актрисата, която влиза в ролята на балерина-убийца на име Руни, ще дели екрана с цяла плеяда звезди – Киану Рийвс, Иън Макшейн, Анджелика Хюстън, Норман Рийдъс, Каталина Сандино Морено и Гейбриъл Бърн. Филмът, режисиран от Лен Уайзман и написан от Шей Хатън, излиза по кината на 6 юни 2025 г.

Ана де Армас потвърди пред американска телевизия, че предстоят нови проекти с Том Круз. На въпрос дали ще правят още екшън сцени заедно, тя отговори с усмивка: „Ще работим по няколко неща – не само едно. С режисьорите Дъг Лаймън и Кристофър Макуори, и разбира се – с Том.“

Докато светът следи с интерес развитието на "Балерина", феновете на Ана и Том ще трябва да почакат, за да разберат дали между тях има нещо повече от споделена сцена и професионален респект.