Кание Уест: Приключих с антисемитизма! Простете ми за болката, която причиних

Скандалният рапър Кание Уест, който през последните години се прочу повече с опасни антисемитски изказвания, отколкото с музика, обяви, че слага край на омразата си към еврейската общност. В серия от публикации в социалната мрежа X (бившият Twitter) в четвъртък, Уест — който официално се нарича Ye — обяви:

„С приключих с антисемитизма.“ В последващ пост той добави: „Обичам всички хора.“

I am done with antisemitism — ye (@kanyewest) May 22, 2025

Създателят на модната марка Yeezy също помоли за прошка:

„Боже, прости ми за болката, която съм причинил.“ И продължи: „Прощавам на тези, които са ми причинили болка. Благодаря ти, Боже.“

Рапърът, който споделя четири деца с бившата си съпруга Ким Кардашиян — Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм — приписа отчасти поведението си на напрежението около попечителството над децата.

I forgive those who have caused me pain — ye (@kanyewest) May 22, 2025

„Просто получих видео обаждане от децата си и отново искам да спася света,“ написа той в поредна публикация. „Споделяйте мир. Споделяйте любов.“

"Лигата за борба с клеветата" (Anti-Defamation League – ADL) реагира с недоверие към внезапния обрат в риториката на Уест. Организацията, която следи и се бори срещу антисемитизма в САЩ, заяви пред Billboard:

„Съжаляваме, но не вярваме на това. Вече сме виждали този модел на 'разкаяние' от страна на Кание — само за да се върне отново към омразата.“

Говорител на организацията подчерта, че извинения в социалните мрежи не могат да заличат щетите, които музикантът е нанесъл:

„Докато еврейската общност скърби за смъртта на двама мирни активисти, убити при поредната ужасна антисемитска атака, е нужно далеч повече от няколко туита, за да се възстанови доверието.“

Изявленията на Уест идват часове след трагичен инцидент пред Еврейския музей във Вашингтон, където активистите за мир Ярон Лишчински и Сара Милгрим бяха застреляни от въоръжен екстремист. Двамата млади хора, които по сведения са били на прага на годеж, са участвали в дискусия относно хуманитарна помощ за Газа, когато са били убити.

Ye Claims He’s ‘Done With Antisemitism’: ‘Forgive Me for the Pain I’ve Caused’https://t.co/SyjTrZHP2F — billboard (@billboard) May 24, 2025

През последните години Кание Уест неведнъж е изумявал обществото с ужасяващи изявления. В началото на 2023 г. публично заяви, че "обича Хитлер" и дори се самонарече "нацист". През февруари същата година написа в X:

„Никога няма да се извиня за коментарите си за евреите. Мога да казвам каквото си искам, завинаги.“

В друг пост допълни:

„Всеки евреин, който прави бизнес с мен, трябва да знае, че не го харесвам и не му вярвам. И това е напълно трезво, без Хенеси.“

През 2025 г. Уест дори стигна дотам да промотира тениски със свастики в реклама по време на Супербоул и пусна песен със заглавие „Heil Hitler“.

Антисемитизмът на Уест се превърна в тема от международен мащаб още през 2022 г., когато в поредица от публични тиради насочи омраза към евреи. Последваха фатални последици за кариерата му — гиганти като Adidas, Balenciaga и Gap скъсаха всякакви отношения с него. Макар че по-късно се извини, той впоследствие многократно повтори и дори засили омразната си реторика.