Деми Ловато се омъжи на скромна церемония (СНИМКИ)

Деми Ловато официално е съпруга. Поп звездата и бивша тийн икона от Disney Channel се омъжи за канадския музикант Джутс (Jordan Lutes) в неделя, по време на интимна церемония в Калифорния, потвърди Vogue.

32-годишната певица, позната с хитове като “Sorry Not Sorry” и “Heart Attack”, избра дизайнерска класическа булчинска рокля на Vivienne Westwood за големия си ден. Ловато премина по пътеката в перлено бяла рокля от копринен сатен с корсетен силует, допълнена с фина воалетка от слонова кост.

„Когато обмислях какъв стил рокля искам, постоянно се връщах към дизайните на Вивиан — най-вече заради начина, по който подчертават извивките на тялото и използването на корсети“, споделя Ловато пред Vogue.

По-късно, за тържествената вечеря, булката заложи на друга рокля на Вивиан Уестууд, украсена с перлени детайли, спускащи се от деколтето — минималистично, но луксозно решение, което подчерта стила на събитието.

