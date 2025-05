Меган Маркъл ще си прави интимно подмладяване след раздялата с принц Хари

На 43 години херцогинята на Съсекс изглежда е готова да започне нова глава в живота си – с ново тяло. Според близки до нея източници, Меган обмисля редица естетични процедури, включително липосукция и филъри, с цел да възстанови фигурата си след двете бременности и да заличи следите от времето, пише woman.bg.

Wonder when Meghan is going to address the fact she took something very ordinary (herself) & elevated it with tonnes of plastic surgery, veneers, bronzer & makeup? #WithLoveMeghan #MeghanMarkleIsAConArtist #AsEver pic.twitter.com/4gXXiAP3Dm