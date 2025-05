HBO показа децата, които ще изиграят Хари, Рон и Хърмаяни в сериала "Хари Потър"

След дългоочакваното потвърждение, че култовата поредица на Дж. К. Роулинг - "Хари Потър", ще получи пълнометражен римейк във формат на сериал, HBO най-сетне обяви кои актьори ще поемат трите основни роли. В ролята на Момчето, което оцеля, ще влезе младият Доминик Маклоклин. Арабела Стантън ще изиграе умната и решителна Хърмаяни Грейнджър, а в образа на верния приятел Рон Уизли ще видим Алестър Стаут.

Шоурънърът Франческа Гарднър, позната от работата си по „Succession“, и режисьорът Марк Майлод, също с опит в сериала на HBO, споделиха в съвместно изявление:

„След изключително мащабен кастинг, воден от Люси Беван и Емили Брокман, с радост можем да обявим, че открихме нашите Хари, Хърмаяни и Рон. Талантът на тези млади актьори е забележителен и нямаме търпение светът да ги види заедно на екрана. Благодарим на десетките хиляди деца, които се явиха на кастинг – истинско удоволствие бе да открием толкова много обещаващи таланти.“

Още през април HBO и Warner Bros. обявиха първите шест актьора, които ще вдъхнат нов живот на някои от най-емблематичните преподаватели в магьосническото училище. Сред тях е ветеранът Джон Литгоу („Dexter“, „Conclave“), който потвърди, че ще се превъплъти в ролята на Албус Дъмбълдор – роля, изпълнявана преди от Ричард Харис и Майкъл Гамбън.

В образа на добродушния полувеликан Хагрид ще влезе Ник Фрост („Shaun of the Dead“, „Hot Fuzz“), а Паапа Есиеду („I May Destroy You“, „Black Mirror“) ще поеме предизвикателната роля на Сивиръс Снейп. Джанет МакТиър („Me Before You“, „The Menu“) ще играе проф. Минерва Макгонъгол, Люк Талън ще бъде професор Куиринъс Куиръл, а Пол Уайтхаус ще изиграе вечно недоволния пазач Аргус Филч.

Джон Литгоу не скри, че решението да поеме ролята на Дъмбълдор не е било лесно: „Обадиха ми се, докато бях на кинофестивала в Сънданс. Това беше труден избор, защото тази роля вероятно ще дефинира последната глава от моята кариера. Ще съм почти на 87 на заключителното парти, но казах „да“ – просто не можах да откажа“, сподели актьорът пред ScreenRant през февруари.

Какво да очакваме?

Проектът на HBO цели да бъде „вярна адаптация“ на оригиналните книги, като всеки сезон ще се фокусира върху една книга от поредицата. Целта е да се задълбочи историята и да се представят героите и магьосническият свят с нова свежест, но и с уважение към изходния материал. Очаква се сериалът да стартира през 2026 г.

Докато старите фенове се вълнуват от новата интерпретация, новото поколение зрители ще има шанс да открие „Хари Потър“ в съвсем нова светлина – с нови лица, но същата магия.