Ръсел Бранд пледира невинен по обвиненията в изнасилване, сексуално посегателство и непристойно посегателство на съдебно заседание в Лондон, съобщава BBC.

Британският актьор, комик и телевизионен водещ се яви пред Саутуоркския Кралски съд, където за първи път отхвърли петте повдигнати обвинения, свързани с четири различни жени.

Случаите се отнасят за предполагаеми престъпления, извършени между 1999 и 2005 г. в централната част на Лондон и в Борнмът, по време на ранната фаза на неговата телевизионна и сценична кариера.

Бранд е обвинен в:

Изнасилване на жена през 1999 г.

Орален тормоз и сексуално посегателство над друга жена през юли 2004 г.

Неприлично поведение – сграбчване и влачене на жена към мъжка тоалетна през 2001 г.

Още едно сексуално посегателство – целуване и опипване на четвърта жена през 2004 или 2005 г.

Снимка: ЕРА/БГНЕС

По време на изслушването Бранд стоеше в стъклената зала за подсъдими, където подтвърди самоличността си и отговори „невинен“ на всяко от обвиненията. След края на процедурата, сложи отново тъмните си очила, благодари на съдебния разпоредител и напусна сградата без да говори с медиите.

Съпровождан от охрана, той премина през тълпа от фотографи и телевизионни екипи, преди да се качи в чакаща го кола.

Очаква се делото да започне на 3 юни 2026 г., а предсъдебно изслушване е насрочено за 20 май същата година. До тогава Бранд ще остане на свобода под условна гаранция.

През април, след като му бяха повдигнати обвинения, Бранд публикува видео в социалните мрежи, в което категорично отрече твърденията:

„Не съм изнасилвач. Никога не съм участвал в сексуален акт без съгласие. Радвам се, че ще имам възможност да се защитя в съда,“ заяви той тогава пред своите последователи.

Снимка: ЕРА/БГНЕС

Кой е Ръсел Бранд?

Роден в Есекс, Бранд започва кариерата си като стендъп комик, а по-късно се утвърждава като телевизионен водещ с предавания като Big Brother’s Big Mouth. Той добива популярност и в радиоефира с програми по BBC Radio 2 и 6 Music.

По-късно успява да пробие и в Холивуд, с участия в успешни комедии като Forgetting Sarah Marshall и Get Him to the Greek.

През последните години Бранд се позиционира и като влиятелен инфлуенсър, със силно онлайн присъствие, често коментиращ социални и политически теми, включително и конспиративни теории.