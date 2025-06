78-годишният Иги Поп се съблече на сцената (СНИМКИ)

Живата легенда на пънка Иги Поп отново доказа, че възрастта няма власт над рока. По време на концерта си в The O2 Victoria Warehouse в Манчестър, 78-годишният изпълнител излезе на сцената по добре познатия си начин – без риза и с неподправено присъствие, което мигновено прикова погледите на публиката.

Облечен единствено в черен панталон и елегантни обувки, Иги демонстрира впечатляваща форма и не по-малко впечатляваща сценична енергия. С всяко движение, с всяко размахване на ръцете и характерен стон, той показва защо остава емблематична фигура в света на рока.

Известен с непредвидимото си сценично поведение, Иги Поп, чието истинско име е Джеймс Остърбърг-младши, беше приет в Рокендрол залата на славата още през 2010 г. като фронтмен на култовата група The Stooges. И до днес той продължава да шокира и радва феновете си със същата доза хаос, която го направи звезда.

