21-годишна тайландка стана Мис Свят 2025 (СНИМКИ)

На 31 май 2025 г. в индийския град Хайдерабад се състоя 72-рото издание на конкурса "Мис Свят", където Тайланд отбеляза историческа победа. 21-годишната Сучата Чуангсри, известна с прякора си "Опал", стана първата тайландка, спечелила престижната титла. Тя бе коронясана от миналогодишната победителка, Кристина Пишкова от Чехия, по време на бляскава церемония в изложбения център HITEX.

Опал се състезаваше със 107 участнички от цял свят, като в крайна сметка надделя над първата подгласничка Хасет Дереге Адмасу от Етиопия, втората подгласничка Мая Клайда от Полша и третата подгласничка Орели Жоашим от Мартиника.

Родена на 20 септември 2003 г. в Пукет, Тайланд, Опал е студентка по политически науки със специализация в международни отношения в университета Тамасат. Тя владее тайландски, английски и китайски език.

VIDEO | Here's what Miss World 2025, Opal Suchata Chuangsri, said about winning the pageant:



"I still can't believe it's true. My people in Thailand have been waiting for this. The first Miss World crown in more than 72 years and I can't believe it's my honour to bring it home.… pic.twitter.com/HSXc1K8HYB