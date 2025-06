Актрисата Хейли Стайнфелд се омъжи (СНИМКИ)

Актрисата Хейли Стайнфелд се омъжи за Джош Алън, куотърбек на отбора по американски футбол "Бъфало Билс", съобщи АП.

Списание "Пийпъл" описа празненствата като "разкошна калифорнийска сватба". И двамата младоженци са родени в Калифорния.

Алън е на 29 години, а Стайнфелд - на 28. Двамата са заедно от около две години. Алън предлага брак на 22 ноември миналата година в Малибу, Калифорния. Двойката сподели в Инстаграм снимки от предложението за брак на крайбрежие, заобиколена от цветя и свещи.

Josh Allen, keep her smiling forever just like this. 🥺 pic.twitter.com/8u3M0yAmpA