Папараци изловиха сина на Анджелина Джоли пиян (СНИМКИ)

Пакс Джоли-Пит, 21-годишният син на холивудската звезда Анджелина Джоли, бе забелязан в събота вечер в разгара на бурно парти в Лос Анджелис.

Младият мъж бе заснет от папараци да напуска емблематичния хотел Chateau Marmont във видимо нетрезво състояние. Той беше в компанията на свои приятели, като очевидно разчиташе на тях за подкрепа, тъй като едва се държеше на краката си, съобщава Page Six.

Според информация на Daily Mail, компанията се е отправила към стриптийз клуб, където е останала до около 2:30 след полунощ. По всичко личи, че Пакс се е забавлявал на пълни обороти — усмивките и доброто настроение не липсваха.

За вечерта той бе избрал небрежна визия: черна тениска, бежов панталон и класически кецове Converse. Стила му допълваха дънково яке и светлобежов суитшърт, които носеше преметнати през ръка, както и черна бейзболна шапка и сребърни бижута.

Говорител на Анджелина Джоли все още не е коментирал случилото се.

Пакс е едно от шестте деца на Джоли, заедно с по-големия си брат Мадокс (23 г.), сестрите Захара (20 г.) и Шайло (19 г.), както и 16-годишните близнаци Нокс и Вивиен. Джоли отглеждаше децата съвместно с бившия си съпруг Брад Пит до раздялата им през 2016 г., след която отношенията между актьора и децата значително охладняха.

През последната година Пакс неведнъж попада в заглавията на таблоидите. Той претърпя две поредни катастрофи с електрически велосипед, като първата остави видим белег на челото му.

