Никълъс Кейдж е неузнаваем за нов филм (СНИМКИ)

Холивудският ветеран Никълъс Кейдж бе заснет в напълно преобразен вид на снимачната площадка на предстоящия спортен биографичен филм Madden, в който той влиза в ролята на легендарния треньор на Oakland Raiders – Джон Мадън.

61-годишният актьор се появи в Атланта, облечен в син спортен екип, носещ костюм, който го прави доста по-пълен, което допълнително допринася за визуалната му трансформация. Кейдж завърши визията си с дълга коса и бели маратонки, с което почти напълно заличи характерния си външен вид.

Филмът, режисиран от Дейвид О. Ръсел, разказва историята на емблематичния треньор и телевизионен коментатор Джон Мадън и възхода му в американския футбол. Освен Кейдж, в лентата участват и носителят на „Оскар“ Крисчън Бейл, който ще изиграе собственика на Oakland Raiders Ал Дейвис, както и Джон Мюлейни в ролята на предприемача и основател на Electronic Arts – Трип Хоукинс.

