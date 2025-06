Мадона отбеляза 94-ия рожден ден на баща си (ВИДЕО)

Мадона отбеляза 94-ия рожден ден на баща си Силвио Чиконе. Кралицата на поп музиката сподели серия от снимки и лични размисли, с които отдаде почит на човека, който ѝ е предал „манталитета на нула компромиси“ – дух, благодарение на който покори музикалната сцена през последните четири десетилетия.

„Честит рожден ден на моя баща,“ написа 66-годишната изпълнителка на “Express Yourself“ пред своите над 19.9 милиона последователи в социалната мрежа.

„Той е преживял много войни и много загуби в живота си, но въпреки всичко запази чувството си за хумор и желанието да се събужда всяка сутрин с готовност да изживее деня си пълноценно.“

На кадрите се вижда как Мадона позира до баща си с празнична торта и семейството си в домашна атмосфера, обградени от деца и роднини. В допълнение, певицата публикува черно-бяла снимка, на която прегръща Силвио, както и видео, в което фамилията се забавлява.

„Когато някой попита баща ми кога ще се пенсионира, отговорът винаги е един и същ: ‘Ще продължа, докато колелата не паднат’. S.A.M.E. – същото важи и за мен“, написа звездата, подчертавайки, че този устрем и воля са наследство, което ѝ е помогнало да оцелее в тежкия свят на шоубизнеса.

Мадона също така сподели размисъл върху начина, по който обществото днес третира възрастните хора:

„Живеем в свят, който не почита знанието, опита и мъдростта на възрастните. За съжаление, сме обсебени от младостта и физическата красота – неща, които ни носят само моментно удовлетворение.“

Попиконата има шест деца: Лурдес (28), Роко (24), Мърси Джеймс (19), Дейвид Банда (19) и 12-годишните близначки Естер и Стела.

В края на поста си Мадона отдаде почит и на покойната си майка, Мадона Луиз Чиконе, която почина от рак на гърдата през 1963 г., когато певицата е била едва на пет години.

Happy Birthday to my Father.

Silvio Ciccone, 94 and going strong!!

He has survived many wars and many losses in his life.and he still has a sense of humor and a strong desire to get out of bed every morning and make the most of his day. Whenever people ask my father when… pic.twitter.com/v7qTSHjZsU