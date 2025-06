58-годишната Хали Бери разкри, че е получила предложение за брак, но...

Хали Бери разкри, че дългогодишният ѝ партньор Ван Хънт ѝ е предложил брак — но отговорът все още е „в изчакване“. Двамата дадоха съвместно интервю за Today.com, в което музикантът сподели, че предложението му все още „виси във въздуха“.

„Направих предложението, но, както виждате, то още е на пауза“, каза Хънт с усмивка. „Просто си стои там… може би вие ще я убедите.“

От своя страна Бери подчерта, че не чувства нужда да се омъжва, за да докаже любовта си към Хънт.

„Била съм омъжена три пъти. Ван е бил веднъж. Не ни е нужно да се женим, за да валидираме чувствата си. Не го усещаме като необходимост“, обясни актрисата от "Жената котка".

Въпреки това, Хали признава, че вярва, че някой ден ще минат под венчило.

„Сред всички, за които съм се омъжвала, Ван е човекът, за когото трябваше да се омъжа“, казва тя. „Чувствам, че го дължа не на традицията, а на самата себе си – просто защото го искам.“

Попитана кога би се случила сватбата, Бери отговаря лаконично: „Скоро.“

Хали Бери има 11-годишен син – Мейсѝо, от актьора Оливие Мартинес, с когото се разделиха през 2016 г. след три години брак. Преди това е била омъжена за бейзболиста Дейвид Джъстис (1993–1997) и музиканта Ерик Бене (2001–2005). Актрисата има и 17-годишна дъщеря – Нала, от връзката си с модела Гейбриъл Обри.

