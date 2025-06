Бисексуалната Били Айлиш си размени горещи целувки с ново гадже - мъж

Изглежда, че любовта витае над каналите на Венеция, след като поп сензацията Били Айлиш беше заснета в страстна прегръдка с актьора Нат Улф по време на романтична почивка в Италия. Снимките, разпространени от популярния информационен акаунт DeuxMoi, показват 23-годишната носителка на „Грами“ и 30-годишния актьор от Paper Towns, които се целуват на балкон с чаша шампанско в ръка и изглед към венецианските улици.

Двамата не пропускат и момент за селфи, което допълнително подсилва впечатлението, че не крият чувствата си.

Спекулации за връзка между двамата се въртят в медийното пространство от началото на годината. През март папараци ги уловиха заедно в Ню Йорк, като очевидци съобщават, че са били „много близки“ в няколко гей бара в Източен Вилидж. Там, според свидетели, Улф споделил с други клиенти, че двамата с Айлиш са „повече от приятели“.

Само седмица по-рано двамата напуснаха заедно церемонията по връчването на наградите iHeartRadio Music Awards 2025, засилвайки още повече слуховете. Допълнителен контекст към близостта им дава фактът, че Нат Улф и по-малкият му брат Алекс бяха подгряващи изпълнители по време на американската част от турнето на Били Айлиш Hit Me Hard and Soft.

Макар Айлиш да не е от звездите, които охотно споделят подробности от личния си живот, в интервю за The Los Angeles Times през 2023 г. тя заяви, че няма да обсъжда публично интимните си връзки в бъдеще. Въпреки това, през декември миналата година певицата откровено призна, че е постигнала една от личните си цели за 2024 г.: „Да правя добър секс“.

Били Айлиш, която се идентифицира като бисексуална, последно беше романтично обвързана с музиканта Джеси Ръдърфорд – връзка, продължила от октомври 2022 г. до март 2023 г.

Кой е Нат Улф?

Нат Улф доби популярност още като тийнейджър в дуета Nat & Alex Wolff, а по-късно се изяви като актьор с роли в продукции като The Fault in Our Stars, Paper Towns и Palo Alto. През последните години той се утвърждава с по-зрели и артистично предизвикателни роли, което го прави един от интересните млади актьори в Холивуд днес.

