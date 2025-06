Астероидът, заплашващ да удари Земята, се насочва все повече към Луната

Астероидът 2024 YR4, който привлече вниманието на учените в началото на 2025 г. с необичайно високия си риск от сблъсък със Земята, отново е в полезрението на астрономите – този път с увеличен шанс за удар, но не със Земята, а с Луната.

При откриването на небесното тяло през февруари 2025 г. изчисленията показаха вероятност от 3,1% то да удари Земята през декември 2032 г. Макар рискът да бе сравнително малък, стойността бе достатъчно висока, за да предизвика сериозен интерес сред специалистите. Астероидът, чийто диаметър се оценява между 53 и 67 метра – приблизително колкото този, който предизвика катастрофалното събитие в Тунгуска през 1908 г. – би могъл да унищожи цял град при директен удар.

Скоро след това, благодарение на допълнителни наблюдения и подобрени изчисления, опасността от сблъсък със Земята беше практически изключена. Вероятността спадна до незначителни стойности – под една хилядна от процента.

#Asteroid 2024_YR4 may collide with the Moon 🌙.

Its nominal trajectory, based on updated observations, shows a lunar impact on Dec 22, 2032.

But the odds of collision remain low. pic.twitter.com/ayg7KgfZXp