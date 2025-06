Ал Пачино е първата холивудска звезда, която се срещна с новия папа Лъв XIV (СНИМКИ)

В понеделник, в историческа среща, в която киното и духовността се пресякоха по необичаен начин, легендарният холивудски актьор Ал Пачино бе приет на частна аудиенция от новоизбрания папа Лъв XIV във Ватикана. Пачино, прославил се с ролята на Майкъл Корлеоне в класическата филмова поредица „Кръстникът“, пристигна в Рим като част от делегацията на нов филмов проект, посветен на автомобилната династия Мазерати.

Събитието бе потвърдено от продуцента Андреа Йерволино, който придружи Пачино по време на срещата. В официално изявление, публикувано в социалните мрежи, Йерволино написа: „За нас е чест да обявим, че тази сутрин Негово Светейшество папа Лъв XIV прие на частна аудиенция в Светия престол делегация от филма Мазерати: Братята, включително носителя на „Оскар“ Ал Пачино и мен самия като продуцент.“

BREAKING: Al Pacino Is the First Movie Star to Meet With Pope Leo XIV



The Pope & The Godfather Unite pic.twitter.com/K1SVSQ5XAD