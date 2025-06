94-годишният Джордж Сорос пропусна сватбата на сина си

Джордж Сорос, известният милиардер и дарител на Демократическата партия в САЩ, не присъства на пищната сватба на своя син Алекс Сорос с бившата съветничка на Хилари Клинтън – Хума Абедин, проведена през уикенда в имението на младоженеца в Уотър Мил, щата Ню Йорк.

Сватбеното тържество на 39-годишния Алекс и 49-годишната Абедин събра водещи фигури от американския политически елит, сред които бяха бившият президент Бил Клинтън и съпругата му Хилари, вицепрезидентът Камала Харис със съпруга си Дъг Емхоф, Нанси Пелоси, сенаторът Чък Шумър и лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис. Сред знаменитостите бяха и известният водещ Джими Фалън и главният редактор на списание Vogue Ана Уинтур.

Alex Soros and Huma Abedin get married in the Hamptons, with guests including the Obama’s, Clinton’s, Kamala Harris, Chuck Schumer and Nancy Pelosi.



The son of notorious billionaire George Soros tied the knot with the former Hillary Clinton aide at the billionaire’s Hamptons… pic.twitter.com/KR5QcWwssw