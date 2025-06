Брад Пит и Инес де Рамон ослепителни на премиерата на филма „F1“ (СНИМКИ)

Брад Пит и Инес де Рамон отново доказаха, че са сред най-стилните двойки в Холивуд. Двамата се появиха заедно на червения килим на 16 юни на премиерата на филма F1 в Ню Йорк – новият кинопроект на Пит, който се очаква с огромен интерес от фенове и критици, съобщaва People.

След като седмици наред привличаха вниманието с уличния си стил из града, двойката този път заложи на елегантна визия. Пит, който във филма влиза в ролята на бивш пилот от Формула 1, обра овациите с тъмносин костюм с черен ревер, допълнен от бяла риза, сатенен кърпичка за джоб и стилен пръстен. До него, 32-годишната Инес де Рамон сияеше в ефирен бял сет от две части с прозрачна част в областта на талията и елегантна чанта Chanel.

Brad Pitt and Ines de Ramon at the #F1TheMovie NYC premiere. pic.twitter.com/OdFrIDbG2f — Variety (@Variety) June 16, 2025

Няколко дни преди премиерата, Пит и де Рамон бяха забелязани на вечеря с Джиджи Хадид и Брадли Купър в ресторант в Манхатън – A-list вечеря, която не остана незабелязана.

Брад Пит и Инес де Рамон бяха видени за първи път заедно през 2022 г., а официалния си дебют на червения килим направиха през септември 2024 г. на кинофестивала във Венеция, когато Пит промотираше филма Wolfs с Джордж Клуни.

Brad Pitt and Ines de Ramon have PDA-packed date night at ‘F1’ premiere in NYC https://t.co/IzLbwuMyIV pic.twitter.com/nqg5Q6PQ6s — Page Six (@PageSix) June 17, 2025

В F1, режисиран от Джоузеф Косински (Top Gun: Maverick), Пит си партнира с Дамсън Идрис, Хавиер Бардем, Кери Кондон, Тобиас Мензи, Сара Найлс, Ким Бодния и Самсън Кайо. Лентата е заснета по време на реални състезания от Формула 1 през 2023 и 2024 г., а самият Люис Хамилтън е сред продуцентите на проекта.

Brad Pitt and Ines de Ramon looked A1 at the premiere of #F1 in NYC. 😍 pic.twitter.com/GUjrnd4jhC — E! News (@enews) June 17, 2025