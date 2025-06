Меган Фокс и Machine Gun Kelly разкриха името на новородената си дъщеря

Меган Фокс и Machine Gun Kelly най-сетне разкриха името на своето новородено дете. Във вторник изпълнителят на хита „Wild Boy“, чието истинско име е Колсън Бейкър, публикува в Instagram умилително видео, в което свири на укулеле, люлеейки бебешка люлка. Макар лицето на бебето да остава скрито, посланието беше пределно ясно — гордият баща сподели с последователите си името на новия член на семейството: Сага Блейд Фокс-Бейкър.

„Благодаря ти за този най-висш дар, @meganfox“, написа той в описанието към видеото, което само засили интереса около тайнствената история на отношенията между двамата.

View this post on Instagram

Името на дъщеричката им беше обявено почти три месеца след нейното раждане. Още през март Бейкър сподели кратко видео на малката Сага, в което се вижда ръчичката ѝ, като към него добави думите: „Тя най-накрая е тук! Нашето малко небесно семенце“. Тогава той разкри и датата на раждане – 27 март 2025 г.

Това е първото общо дете на Machine Gun Kelly и актрисата. Бейкър вече има 15-годишна дъщеря — Кейси — от предишната си връзка с Ема Кенън. Меган Фокс, от своя страна, е майка на три момчета — Ноа (12), Боди (10) и Джърни (8) — от брака си с актьора Брайън Остин Грийн.

Макар вълнението около раждането на Сага да е безспорно, връзката между Фокс и Бейкър е всичко друго, но не и стабилна. Двойката, която привлече вниманието на медиите още от началото на романса си, се е разделяла и събирала нееднократно. Последният срив в отношенията им настъпи около Деня на благодарността през 2024 г., малко след като обявиха, че очакват дете. Според информация на TMZ, раздялата е настъпила по време на съвместна почивка във Вейл, Колорадо, след като Меган е открила нещо притеснително в телефона на рапъра и го е помолила да напусне преждевременно.

Източници на Us Weekly твърдят, че двамата са правили опити да възстановят връзката си — особено предвид бременността — но бурните им характери не са позволили траен мир. Въпреки че понастоящем са „разделени“, близки до двойката не изключват възможността за евентуално събиране в бъдеще.

През януари Machine Gun Kelly отрече слуховете, че не поддържа контакт с Фокс. „Как изобщо ‘източниците’ казват нещо, когато никой не е казал нищо?“, написа той в Instagram.

Megan Fox and Machine Gun Kelly reveal name of daughter three months after birth https://t.co/kgqjznviea pic.twitter.com/DNmHpBT0Rb