Кейт Мидълтън пресъздаде култов тоалет на принцеса Даяна (СНИМКИ)

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън отдаде почит на принцеса Даяна по време на парада Trooping the Colour, появявайки се в бяло-тюркоазена рокля-палто от Catherine Walker – дизайнер, предпочитан от покойната майка на принц Уилям. Наблюдатели веднага направиха паралел между облеклото на Катрин и костюма на Даяна от официалната ѝ визита в Ню Делхи през 1992 г.

Двата тоалета се отличават със сходна цветова палитра и силует, характерни за класическия стил на принцеса Даяна. Catherine Walker е марка, с която Даяна често работи, а принцесата на Уелс следва тази традиция, като през последните години все по-често се появява в облекла по поръчка от британската модна къща. Връзката между модната къща и кралското семейство се счита за естествен избор за Катрин, която предпочита изчистени линии и класически цветове.

Освен с избора на дреха, принцесата на Уелс почете традицията и с бижутата си – обеци с перли от Бахрейн, предоставени през 1947 г. на тогавашната принцеса Елизабет като сватбен подарък от Хакима на Бахрейн. Обеците, които комбинират диамантен централен елемент с две перли от Бахрейн, се считат за символ на приемственост в кралското семейство. След кралица Елизабет II, Даяна е първата, която носи тези обеци още през 1982 г., година след встъпването ѝ в кралската фамилия.

