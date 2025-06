Рибар улови рак, който „прилича на Доналд Тръмп“ (СНИМКА)

Руски дълбоководен рибар разбуни социалните мрежи с последния си улов – гигантски рак с необичайна визия, която мнозина сравниха с тази на американския президент Доналд Тръмп, съобщи Mirror.

Роман Фьодорцов, известен с причудливите си и често зловещи морски находки, публикува снимка на червено-оранжевия рак с надпис „Тръмп рак“ в своя профил с над 614 000 последователи.

Коментарите в интернет не закъсняха. „Тръмп, ти ли си?“, попита саркастично един потребител. Друг го нарече „двойник“, а трети директно отсече: „Абсолютно същият!“. Публикацията събра над 1100 харесвания, а Фьодорцов отвърна на реакциите с емотикони на смях и вдигнати палци.

View this post on Instagram

Роман, който работи на риболовен кораб в северозападния руски град Мурманск, не за първи път привлича вниманието с извънземно изглеждащи морски обитатели. Преди време стана хит в мрежата с видео на странна дълбоководна риба с балонесто тяло и свити очи, уловена в северната част на Тихия океан.

Deep sea fisherman reels in orange crab that 'looks exactly like Donald Trump' https://t.co/AfEYI65uEn pic.twitter.com/2ZHMFmB4oK