Майли Сайръс изнанадващо се появи на концерта на Бионсе в Париж (ВИДЕО)

Майли Сайръс предизвика истинска еуфория сред феновете в четвъртък вечер, след като изненадващо се появи на сцената по време на концерта на Бионсе в Париж. Събитието беше част от световното турне на Бионсе Cowboy Carter, а двете звезди изпълниха на живо дуета си II Most Wanted – парче, което им донесе „Грами“ за най-добро кънтри изпълнение в дует/група.

Beyoncé brings out Miley Cyrus at her Cowboy Carter show in Paris for a performance of ‘II MOST WANTED.’ pic.twitter.com/vskG7bpgdO — Pop Tingz (@ThePopTingz) June 19, 2025

Още в началото на шоуто, Бионсе загатна, че публиката ще стане свидетел на нещо специално:

„Париж, Франция, благодарна съм да бъда тук с вас. Подготвили сме ви специално шоу.“

Когато обяви появата на Майли, Бионсе каза:

„Обичам ви толкова много. Исках да направя нещо специално за вас. Аплодисменти за Майли Сайръс – благодарна съм, че пея с теб, скъпа!“

Beyoncé brings out Miley Cyrus in Paris to perform ‘II MOST WANTED’ for the first time together. pic.twitter.com/nIlK1PvPHL — Rap Alert (@rapalert6) June 19, 2025

Облечени в сходни златисти костюми, двете певици се поздравиха с целувка по бузите и се хванаха за ръце преди да изпълнят емоционалния си дует.

Сайръс е в Европа, за да промотира новия си албум Something Beautiful, но зад сценичния блясък певицата крие сериозно здравословно предизвикателство. Наскоро тя разкри, че страда от голям полип на гласната връзка – състояние, което придава характерния ѝ дрезгав тембър, но прави концертите изключително натоварващи.

Miley Cyrus makes a surprise appearance at Beyoncé's concert in Paris tonight to perform her Grammy-winning song, "Cowboy Carter."



They will probably perform together again on June 21 and 22. pic.twitter.com/CBaFZuzS3U — Take note 27. (@takenote27) June 19, 2025

„Това е част от уникалната ми анатомия,“ обясни тя в интервю за Apple Music’s The Zane Lowe Show.

„Тонът и тембърът на гласа ми са резултат от този полип, но е все едно бягаш маратон с тежести на глезените.“

Майли призна, че се страхува от операция, защото има опасност да „не звучи повече като себе си“. Въпреки това, тя категорично отказва да използва плейбек, което прави евентуално бъдещо турне много трудно.