Кейт Мидълтън поздрави принц Уилям за 43-ия му рожден със СНИМКА с новите им кученца

Принцът на Уелс отпразнува своя 43-и рожден ден с нова, топла семейна снимка, споделена в официалния профил на двореца Кенсингтън. Кадърът, заснет от самата Катрин, принцеса на Уелс, показва Уилям с домашния им любимец - кучето Орла и нейните четири новородени кученца. Черният кокер шпаньол, подарен на семейството от братът на Кейт – Джеймс Мидълтън – през 2020 г., наскоро стана майка, а снимката е направена по-рано този месец в Уиндзор.

Краткият, но сърдечен надпис под снимката гласи: „Честит рожден ден! С обич: C, G, C, L, Орла и кученцата!“ – препратка към инициалите на членовете на семейството: Катрин, Джордж, Шарлот и Луи.

Крал Чарлз III и кралица Камила също отпратиха своите поздравления към престолонаследника, като публикуваха снимка на усмихнатия принц Уилям, заснета при неформална обстановка – седнал върху каменна стена, в очевидно добро настроение.

