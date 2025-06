Бианка Ченсори се разходи по улиците на Бруклин само по бельо, направено от бонбони (СНИМКИ)

Кание Уест и съпругата му Бианка Ченсори отново приковаха погледите върху себе си – този път на улиците на Бруклин, където австралийската архитектка бе заснета облечена в бельо, изработено изцяло от бонбони. Дръзкият моден избор предизвика вълна от реакции в мрежата, пише DailyMail.

30-годишната Ченсори, която се запознава с Уест по време на работата си за модната му империя Yeezy, не за първи път прави впечатление с шокиращи визии. Този път обаче нейнoто "облекло", съставено от стотици разноцветни захарни бонбони в нюанси на синьо, зелено, бяло и жълто, се превърна в символ на едно от най-провокативните им публични появи досега. Двамата бяха забелязани да се държат за ръце в горещ летен ден в Ню Йорк, като Ченсори допълни визията си с права черна перука с бретон.

