Протестиращи принудиха Безос да премести мястото на сватбата си в последния момент

Милиардерът Джеф Безос бе принуден да премести пищните си венчални тържества във Венеция, след като местни жители заплашиха да блокират историческите канали с надуваеми крокодили в знак на протест. 61-годишният съосновател на Amazon първоначално планираше бляскаво парти в ренесансовата Scuola Grande della Misericordia като част от няколкодневните си празненства с годеницата си Лорън Санчес.

След нарастващото недоволство сред венецианци, които го обвиниха, че „затваря града“, тържеството е преместено на по-сигурно място. Част от протестиращите се заканиха да хвърлят надуваеми играчки в каналите, с което да попречат на гостите, включително знаменитости, да пристигнат с гондола или водно такси. „Това е голяма победа за нас“, заяви Томазо Качиари от движението „No Space for Bezos“. „Кой би предположил, че можем да променим плановете на един от най-богатите хора в света?“

Сватбата вече ще се състои в Арсенале — обширен, укрепен комплекс от докове и складове, където някога са се строили венецианските бойни кораби. Мястото, защитено с масивни стени и каменни лъвове на портите, се смята за значително по-лесно за охрана в сравнение с първоначалния избор.

Повишените рискове, свързани с напрежението в Близкия изток и възможното присъствие на политически чувствителни гости като Доналд Тръмп младши и Иванка Тръмп, също наложиха засилени мерки за сигурност. „Частни събития с висок международен профил ще бъдат под строго наблюдение“, коментира шефът на полицията във Венеция Дарко Пелос.

A massive banner protesting Jeff Bezos' wedding took over Venice's central square ahead of his three-day wedding. pic.twitter.com/yHLXZMPHIr