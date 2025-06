Джеф Безос и Лорън Санчес са подписали многомилионен предбрачен договор

Джеф Безос и Лорън Санчес вече са си казали “да” в САЩ, след като са подписали впечатляващ предбрачен договор на стойност няколко милиона долара, разкриват няколко източника пред Page Six.

Щастливата двойка организира пищен тридневен сватбен уикенд във Венеция, оценен на 10 милиона долара, но според източници двамата не са регистрирали официално брак в Италия. Известно е, че са сключили граждански брак още преди разточителната церемония, която ще се проведе в петък на остров Сан Джорджо Маджоре.

“Често пъти сключването на брак в чужда държава не е валидно в САЩ или създава други правни усложнения, така че е много вероятно Безос и Санчес вече да са женени,” коментира известен адвокат от Флорида.

Друг италиански източник потвърждава, че двойката е официализирала брака си преди голямото празненство в петък.

Градските власти във Венеция заявиха пред The Times of London, че не е била подадена официална заявка за гражданска церемония, каквато се изисква по италианския закон. “Мога категорично да изключа възможността за граждански брак във Венеция съгласно италианското законодателство,” потвърждава официален представител.

