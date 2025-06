Бременната Риана се появи на световната премиера на новия филм за смърфовете (ВИДЕО)

Белгия разстла син килим за Риана и други звезди, които се появиха на световната премиера на новия филм за смърфовете, предаде Асошиейтед преес, цитирана от БТА.

Певицата е продуцент на "Смърфовете" и озвучава Смърфиета в летния семеен филм, в който малките същества се отправят на спасителна мисия, за да помогнат на изпадналия в беда Татко Смърф.

Rihanna with Smurfette at Smurfs premiere 🩵 pic.twitter.com/5I7mofEcCo

По време на прожекцията в Брюксел бременната носителка на награди "Грами“ разговаря с деца, поздрави човек, облечен като нейното анимационно алтер-его и се присъедини към публиката под ръка с приятеля си Ейсап Роки.

Режисьорът на филма Крис Милър държеше играчки смърфове, а сред останалите актьори на премиерата бяха Джеймс Кордън и Дан Леви. Много от гостите бяха облечени в синьо, наподобяващи смърф.

📸 Rihanna and A$AP Rocky at Smurfs premiere in Brussels today. pic.twitter.com/lVZDgIRoqE