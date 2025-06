Хари Стайлс разцелува тайнствена жена на фестивала Гластънбъри (ВИДЕО)

Хари Стайлс беше забелязан в близки отношения с неизвестна жена по време на фестивала Гластънбъри, съобщава The Sun. Бившият член на One Direction, който е на 31 години, се присъедини към приятели на Worthy Farm в събота, за да отпразнува един от най-големите музикални форуми във Великобритания.

По данни на очевидци, Стайлс е бил засечен в ранните часове на деня в зоната за ВИП гости, където е обменил интимна целувка с мистериозна жена на дансинга. Видео, видяно от The Sun, показва как певецът се сближава с дамата, като присъстващи твърдят, че двамата са били неразделни през цялата вечер.

Източници, присъствали на събитието, посочват, че Хари е пристигнал във ВИП зоната с група приятели, след което жената се е присъединила към компанията. По думите на очевидци, тя го е целунала по бузата няколко пъти, преди двамата да отидат заедно на дансинга, където са разменили страстна и публична целувка пред погледите на присъстващите.

Harry Styles caught making out with someone at Glastonbury. Ya know what, good for you king. I love seeing him be his most messy self😂 pic.twitter.com/gYKYhbPxvo