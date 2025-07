Кейти Пери едва не падна от огромна метална сфера по време на концерт (ВИДЕО)

Поп звездата Кейти Пери едва не падна от сцената по време на зрелищно изпълнение в Австралия. 40-годишната изпълнителка, която е на турне с новия си албум „143“, се изправи пред неочаквана повреда на сценично оборудване по време на концерт в Adelaide Entertainment Centre в неделя, 29 юни.

Фенове заснеха и споделиха в социалната мрежа X видео, на което се вижда как Пери се подготвя да бъде издигната над публиката в метална сфера, здраво хваната за въжетата. След като сценичните помощници пускат ефектния реквизит, барабанен ритъм оглася залата и сферата започва да се издига, но внезапно се накланя на една страна, а Пери губи равновесие. Благодарение на светкавичната си реакция, певицата се вкопчва в въжетата, докато сферата продължава да се люлее.

След няколко напрегнати секунди екипът на сцената спуска конструкцията и внимателно я завърта, което предизвиква бурни аплодисменти и облекчение сред феновете в залата.

Този емоционален момент дойде на фона на новината, че Кейти Пери и Орландо Блум са сложили край на връзката си, след като бяха сгодени от 2019 г. и имат 4-годишната дъщеря Дейзи Дов.

