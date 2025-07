81-годишният Робърт де Ниро направи рядка поява с 2-годишната си дъщеря (СНИМКИ)

Холивудската легенда Робърт де Ниро доказа, че радостите на бащинството нямат възраст. На 28 юни носителят на две награди „Оскар“ бе забелязан в изключително мил семеен момент заедно с партньорката си Тифани Чен и двегодишната им дъщеря Джия по време на детски концерт в Ню Йорк.

Тримата посетиха шоу на австралийската група The Wiggles – една от най-обичаните формации за най-малките, с концерти по цял свят. Преди началото на спектакъла, семейството се срещна лично с артистите зад кулисите, а The Wiggles увековечиха събитието със снимки в официалния си профил в Instagram. „За нас беше истинско удоволствие да прекараме време с легендарния Робърт де Ниро и неговото семейство“, написаха те към кадрите.

Robert DeNiro and his daughter meet the Wiggles! Honestly I didn’t know they were still around. 😂😂 pic.twitter.com/8NR7pTlKNd