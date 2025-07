Гей пиеса за бъдещето на принц Джордж предизвика масово възмущение

В Ню Йорк бе поставена пиесата „Принцът на престъплението“ от канадския драматург Джордан Танахил, която разказва за хипотетичното бъдеще на британския престолонаследник принц Джордж. Най-големият син на принц Уилям сега е на 11 години. Действието се развива през 2032 г., като Джордж е изобразен като 19-годишен, преминаващ през хомосексуални връзки, наркотична зависимост и BDSM практики. Представлението, определяно като „спекулативна трагикомедия“, предизвика значително обществено възмущение и раздели публиката.

Пиесата се превърна в хит извън Бродуей – билетите бяха разпродадени, а броят на представленията увеличени. Въпреки това критиките не закъсняха. Мнозина изразиха недоволство от използването на името и образа на малолетния принц Джордж, както и от графичните сцени на сексуално насилие и употреба на наркотици. Част от зрителите определиха постановката като „зловещ фенфикшън“, а в социалните мрежи бяха поставени въпроси относно етичността да се поставя под художествена светлина животът на реално съществуващо дете.

The play “Prince Faggot,” set in 2032, stages an erotic fable about people very much like the British Royal Family—including a Prince George who abnegates himself at sex-chem parties. https://t.co/EwyHjWCkaS

Особено негативна реакция предизвикаха сцените, в които героят на Джордж е въвлечен в сексуални и доминантни ролеви игри, както и обсъждането на негова детска снимка – детайл, който според критици преминава моралните граници. Според някои коментари пиесата „експлоатира детска невинност“ и „размива границите на художествената свобода“.

Същевременно защитници на постановката твърдят, че целта на Танахил е да постави въпроси за сексуалността и идентичността, които рядко се обсъждат открито, особено когато става дума за куиър представяне на исторически личности.

There’s something extremely depraved about a man fantasising about an 11 year old boy, Prince George, growing up to have gay sex at parties.



🚩🚩🚩🚩🚩🚩



Jordan Tannahill is the creator of this abomination. pic.twitter.com/g0oNqBppHt