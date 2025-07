Майли Сайръс ще получи звезда на Алеята на славата в Холивуд

Майли Сайръс ще получи звезда на холивудската Алея на славата през 2026 г. Новината беше официално обявена на специална пресконференция, състояла се в сряда, 2 юли, съобщи People.

32-годишната звезда не скри емоциите си и отбеляза новината със специална публикация в Instagram. “За мен е част да получа звезда на Алеята на славата в Холивуд. Когато за първи път дойдох в Лос Анджелис от Нешвил като малко момиче, семейството ми отсядаше в хотел на Холивуд булевард и с баща ми излизахме на нощни разходки, когато никой не го разпознаваше,” сподели Майли към видео от новия си клип “Walk of Fame”.

“Бяхме сами в сувенирните магазини и си купувахме фалшиви Оскари и сувенири с Мерилин Монро. Сега да бъда част от този легендарен булевард, заобиколена от идолите, които са ме вдъхновявали, е като сбъдната мечта,” написа още тя. “Този момент ще остане вечен. Благодаря на всички в живота ми, които направиха това възможно. Щастлива съм, че мога да споделя тази звезда с вас.”

Сред тазгодишните избраници са още Джош Гробан, Гордън Рамзи, Сара Мишел Гелар, Емили Блънт, Тимъти Шаламе, Деми Мур, Стенли Тучи и баскетболната легенда Шакил О’Нийл.

🚨| Miley Cyrus becomes the first person born in the 1990s honoured with a Hollywood Walk Of Fame Star. Legend. pic.twitter.com/50KlIDbSsy