За първи път Николета Лозанова показа лицето на малката Борислава (СНИМКА)

През март миналата година Николета Лозанова и Ники Михайлов станаха родители на дъщеричка, която нарекоха Борислава. От появата ѝ досега звездната двойка ревниво пазеше личния живот на бебето и не споделяше снимки, на които се вижда лицето ѝ. Това се промени с последния пост на Николета в социалните мрежи, който разкри очарованието на малката красавица.

Популярната инфлуенсърка публикува трогателна снимка с дъщеря си във Facebook и Instagram. На кадъра двете са сгушени в прегръдка, вероятно на плажа – Николета позира по бански, а Борислава е завита с мека хавлия.

"Ти открадна сърцето ми завинаги", написа Лозанова към кадъра.

Къде точно почиват Николета и семейството ѝ не е известно, но фотосите, които споделя в профилите си, са истинско вдъхновение за последователите ѝ.

Само преди дни Ники Михайлов отпразнува рождения си ден. По този повод Николета публикува специален поздрав към вратаря в Instagram, придружен от нова порция семейни снимки от морето. Сред тях феновете забелязаха топли мигове между баща и дъщеря, а фотосесията завърши с общ портрет на тримата.

“Happy Birthday to The One & Only! Думите са слаби, за да разкажат нашата любов – тя е съдба! Всеки ден благодаря на Вселената, че ни събра и те превърна в моето всичко. Ще те обичам във всеки следващ наш живот…”, написа Лозанова под поста.

Припомняме, че само преди няколко месеца Борислава навърши една година, а семейството отбеляза празника с подобаващо тържество.