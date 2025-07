Мел Би от Spice Girls се омъжи на разкошна церемония без бившите ѝ колежки

Мел Би се омъжи за годеника си - фризьора Рори Макфий в катедралата „Сейнт Пол“ тази събота, избирайки класическа бяла булчинска рокля с перли и воал. Певицата пристигна с бяло Bentley, а визията ѝ беше допълнена от елегантен воал. Рори Макфий заложи на традиционно шотландско облекло с тартанов килт.

Сватбената церемония беше последвана от прием в небостъргача The Shard в Лондон. Сред гостите бяха Ема Бънтън – единствената представителка на Spice Girls, която присъстваше, както и сестрата на Мел, Даниел Браун, и личности като Дейзи Лоу, Катрин Райън и Габи Рослин.

💕Our lovely baby Spice @EmmaBunton was the ONLY spice who attended to the Mel B’s royal wedding ‼️



💕 👰🏽‍♀️💐#SpiceWedding 💍 pic.twitter.com/gpgKUAGdHQ