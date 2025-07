Джони Деп: Накараха ме да напусна „Фантастични животни“, докато снимах

Джони Деп за първи път проговори открито за противоречивото си уволнение от ролята на Гелърт Гринделвалд в успешната поредица „Фантастични животни“, разкривайки подробности, които досега не бяха известни на широката публика.

В ексклузивно интервю за британското издание The Telegraph звездата откровено коментира решението на студиото Warner Bros., което го принуди да напусне франчайза през 2020 г., вследствие на съдебните битки с бившата му съпруга Амбър Хърд.

„Снимах сцена от третия филм, когато получих съобщението, че искат да напусна. Всичко спря за миг“, признава актьорът. Той добавя, че първоначалното предложение да „се оттегли“ е било всъщност ясна покана да напусне окончателно продукцията. „В главата ми беше съвсем ясно – целта им бе да се откажа изцяло. Но няма да им позволя да ме сломят“, категоричен е Деп.

Тази драматична промяна настъпва, въпреки че Деп вече е започнал снимките на „Фантастични животни 3“, като успява да заснеме само една сцена, преди да бъде заменен от датския актьор Мадс Микелсен. Решението на Warner Bros. предизвика остри реакции сред феновете, особено след като през 2022 г. Деп спечели широко отразеното дело за клевета срещу Хърд.

В интервюто звездата от „Карибски пирати“ и „Алиса в страната на чудесата“ не пропуска да отбележи, че дори след победата в съда мненията за него продължават да са противоречиви, но подчертава, че това не го притеснява. „Хората могат да говорят всичко, което пожелаят. Аз не се кандидатирам за президент“, казва той.

Сега Джони Деп постепенно възстановява кариерата си в Холивуд и се завръща на големия екран с новата лента „Day Drinker“, където си партнира с Пенелопе Крус. Скорошни снимки от снимачната площадка показват актьора в напълно нов образ – с дълга прошарена коса и брада, коренно различен от познатия му имидж.

First look at Johnny Depp in Day Drinker. Grindelwald vibes🫦 pic.twitter.com/ycRWZrAUgM