Археолози откриха древен град на 3 500 години в Перу (СНИМКИ)

Международен екип археолози обяви едно от най-значимите открития в региона на Северна Баранка, Перу – останките на древния град Пени́ко, датиращ отпреди 3 500 години. Градът е смятан за важен търговски център, който е свързвал първите крайбрежни общества по Тихоокеанското крайбрежие с народите от Андите и басейна на Амазонка, пише BBC.

Новото откритие се намира на около 200 километра северно от столицата Лима, на надморска височина от близо 600 метра. Смята се, че градът е основан между 1 800 и 1 500 г. пр.н.е. – по същото време, когато първите цивилизации процъфтяват в Близкия изток и Азия.

Според учените разкриването на Пени́ко хвърля светлина върху съдбата на най-древната цивилизация в Америка – Карал. Кадри, заснети с дрон, показват централна кръгла структура, разположена върху тераси по хълм, заобиколена от останки от каменни и кирпичени постройки. В рамките на осем години теренни проучвания археолозите са разкрили 18 структури, сред които церемониални храмове и жилищни комплекси.

В откритите сгради са намерени ритуални предмети, глинени скулптури на хора и животни, както и огърлици, изработени от мъниста и морски черупки.

