Еманюел Макрон отново бе злепоставен от съпругата си 2 месеца след раздора им в самолет (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Бриджит Макрон отново привлякоха общественото внимание с неудобна публична ситуация, по-малко от два месеца след като тяхно бурно спречкване стана водеща новина по света.

Президентът на Франция, 47-годишният Макрон, и първата дама, 72-годишната Бриджит Макрон, пристигнаха във Великобритания във вторник за тридневна държавна визита. Кадри, заснети при кацането им на военното летище Northolt в Лондон, показват как Бриджит не приема протегнатата ръка на съпруга си, който ѝ предлага помощ при слизането по стълбичката на самолета. Ръката на президента остава във въздуха няколко секунди, докато първата дама предпочита да се придържа към парапета. Все пак, впоследствие тя забелязва жеста, разменя няколко думи със съпруга си и му отправя усмивка.

🚨 Brigitte Macron snubbed Emmanuel Macron's hand as they exited the plane today 😬



Why does he put up with it? Years of indoctrination and grooming from a young age might explain it. 🤔 pic.twitter.com/KMSFh2hVi1